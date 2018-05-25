До нас їде Патріарх

Кульмінацією святкувань 25-ліття Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ стане урочиста святкова академія в муздрамтеатрі та відпустова урочистість в свято Пресвятої Трійці в катедрі єпархії за участю Патріарха УГКЦ Святослава (Шевчука). Про це було повідомлено на прес-конференції, яка відбулася 25 травня в єпархіальному управлінні СДЄ УГКЦ. Святкова академія пройде в неділю, 27 травня, о 18.00 в приміщенні Львівського обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича (м. Дрогобич, площа Театральна). А Божественна Свята Літургія св. Йоана Золотоустого з нагоди празника Пресвятої Трійці пройде в понеділок, 28 травня, в катедрі Пресвятої Трійці о 12.00, і очолить служіння Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженні ший Святослав.

Під час прес-конференції, яка пройшла в єпархіальному управлінні, з представниками ЗМІ поспілкувалися єпископ-помічник СДЄ УГКЦ Григорій Комар, проректор Дрогобицької духовної семінарії о. Роман Андрійовський та прес-секретар єпархії о. Олег Чупа. Вони не лише ознайомили присутніх з програмою ювілейних заходів, але й зупинилися на актуальних темах – таких як видавництво богоугодних книг та історичних розвідок, стосунках з іншими конфесіями, зокрема православними, реставрацією старих церков, співпраці Церкви та ЗМІ тощо.

Владика Григорій Комар представив декрет про заснування Самбірсько-Дрогобицька єпархії, де говориться, що вона «…як одна зі спадкоємиць давньої єпископської кафедри Київської Церкви була створена 12 липня 1993 року Божого грамотою світлої пам’яті Блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського, Глави УГКЦ». Це одна з наймолодших єпархій УГКЦ, адже до середини ХХ століття Дрогобиччина та Самбірщина завжди належали до Перемиської єпархії, а після війни 1939-1945 рр. УГКЦ пішла в підпілля. Проте одночасно це й одна з найстаріших єпархій, можливо навіть старша за Київську метрополію, адже християнство тут поширювалося ще задовго до Володимирового хрещення, а саме в часи святих рівноапостольних слов`янських братів-просвітителів Кирила і Методія.

Журналістам роздали текст Послання з нагоди Ювілейного року владики Ярослава Приріза. Це Послання отримає кожна родина єпархії, після чого текст буде оприлюднено на офіційному сайті СДЄ УГКЦ. До речі, на сайті є досить багато матеріалів про ювілей, ознайомитися з ними можна тут Ювілейний рік започатковується для того, що подякувати Богу і прославити Його «за численні дари і благодаті, якими Він неустанно супроводжує Самбірсько-Дрогобицьку єпархію, а також щоб висловити належну вдячність усім тим, хто спричинився до зародження, відновлення і розвитку її церковних організмів».

З нагоди 25-ліття єпархії було намальовано ювілейну ікону, на якій зображено Пресвяту Богородицю Покровителькою усієї Христової Церкви, в тому числі й місцевої Церкви – Самбірсько-Дрогобицької Єпархії. По обох сторонах Богородиці зображено постаті двох ангелів, які не тільки представляють «небесні сили безтілесні», але й є частиною Тріумфуючої Небесної Церкви.

Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ територіально охоплює шість районів Львівської області загальною площею 6,9 тис кв.км. До неї входить 20 деканатів, в яких Свята Літургія служиться в 468 храмах (в деяких почергово з іншими конфесіями). Першим Владикою СДЄ був світлої пам`яті єпископ Юліан Вороновський, зараз єпархію очолює Владика Ярослав Приріз ЧНІ, а його помічником є єпископ Григорій Комар. Єпархія є єдиною в Україні, котра самостійно утримує власну духовну семінарію.

Патріарх Святослав Шевчук не вперше відвідує Самбірсько-Дрогобицьку єпархію, котра для нього є певним чином рідною. Хоча майбутній Патріарх і народився у Стрию, та його юність минала в Бориславі, де він навчався у медичному училищі. Неодноразово Патріарх Святослав Шевчук зауважував, що на Дрогобиччині він почувається як вдома. Тож зустріньмо високодостойного гостя, візьмімо участь у святочній Літургії за участю Патріарха – 28 травня о 12.00 в катедрі Пресвятої Трійці (м. Дрогобич).

Володимир Ключак

На фото:

1) Глава УГКЦ Святослав Шевчук у Трускавці в 2013 році,

2) Під час прес-конференції;

3) о. Олег Чупа, єпископ Григорій Комар, о. Роман Андрійовський;

4) Про історію СДЄ розповідають стенди;

5) Дрогобицька духовна семінарія;

6) катедра Пресвятої Трійці в Дрогобичі.

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