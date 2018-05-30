До страйку готові

Організуємо грамотне і ефективне будівництво Ярослав 097 9763486 Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)
Комунальне підприємство «Парк курортний» проводить набір на роботу працівників наступних професій: садівники, робітники з благоустрою, двірники. Середня зарплата 4000-6000 грн. Тел. (03247) 5-46-14. *** Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу кухаря, офіціанта та медичну сестру з дієтичного харчування. Тел. для довідок: (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеЗапрошуємо на турнір повітряних [...]
Останні коментарі