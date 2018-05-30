До страйку готові

By  | 31.05.2018 | Filed under: Публікації

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Новини Трускавця та регіону

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    30.05.2018 | 20:55

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  • Запрошуємо на роботу
    25.05.2018 | 16:10

    Комунальне підприємство «Парк курортний» проводить набір на роботу працівників наступних професій: садівники, робітники з благоустрою, двірники. Середня зарплата 4000-6000 грн. Тел. (03247) 5-46-14. *** Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу кухаря, офіціанта та медичну сестру з дієтичного харчування. Тел. для довідок: (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеЗапрошуємо на турнір повітряних [...]

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