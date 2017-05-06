До суду скеровано кримінальне провадження відносно лісоруба, який знищував дерева у національному природному парку

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно жителя смт. Східниця за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.246 КК України (незаконна порубка лісу).

Вказаного мешканця в серпні минулого року затримано працівниками Підгородцівського лісництва під час перевезення щойно зрубаних дерев з території природно-заповідного фонду.

Слідством встановлено, що лісоруб, з допомогою бензопили, зрубав на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди» 3 дерева породи «Бук», загальною кубомасою 3,5 м куб, чим завдав збитків державі на загальну суму 13,2 тис грн.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано для розгляду в один із районних судів області. Лісорубу загрожує покарання аж до позбавлення волі строком на 4 роки та ще прийдеться відшкодувати завдані збитки.

Довідково. 11.02.1999 Указом Президента України в Українських Карпатах створено Національний природний парк «Сколівські Бескиди», який є природоохоронною рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України. Загальна площа парку площею 35 684 га. На його території заборонено проводити будь-яку господарську діяльність.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Трускавецький вісник

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