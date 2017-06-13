До Трускавця прибуває фігура Матері Божої Фатімської

Сьогодні, 19 червня, Трускавець зустрічатиме фігуру Матері Божої Фатімської, яка мандрує парафіями України в рамках перегринації (мандрування). Подія відбувається в рамках відзначення 100-ліття об`явлення Матері Божої трьом пастушкам в португальському містечку Фатіма, під час яких людство отримало попередження про катаклізми та заклик молитися за навернення Росії, від якої може бути багато зла. Ці теми є вкрай актуальними і сьогодні.

Фігуру Матері Божої Фатімської зустрічатимуть на подвір`ї трускавецької римо-католицької парафії Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії у понеділок, 19 червня, о 19.30. О 20.00 буде відправлено Святу Месу українською мовою. Молитва перед фігурою Діви Марії проходитиме і в вівторок, 20 червня, зокрема буде відслужено Святу Літургію польською (10.00) та українською (16.00) мовами, а також відмовлено вервицю, до молитви на якій закликала Мати Божа у Фатімі. Після цього в рамках перегринації фігура Діви Марії помандрує до Борислава.

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