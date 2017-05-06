До Трускавця завітає «Маленький принц»

By  | 10.05.2017 | Filed under: Новини

В актовому залі санаторію «Весна» (м. Трускавець) буде показано виставу за знаменитим твором Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Показ відбудеться у середу, 14 червня, о 20.00.

Історія про Маленького принца, який сміявся, немов тисячі дзвіночків, і жив на крихітній планеті, на якій росли тільки баобаби і раптом випадково виросла одна єдина Роза, примхлива, норовлива, але прекрасна у своїй безпосередності. Посварившись з Розою, Маленький принц довго подорожував, побував на різних планетах, і, нарешті, потрапив на Землю, де дізнався для себе багато нового. Старий мудрий Лис відкрив Принцу нове розуміння Світу. Мабуть, ця проста і зворушлива історія не вимагає додаткового представлення. Адже за накладами книга французького письменника і льотчика Антуана Сент-Екзюпері займає 2-е місце після Біблії!

Цей спектакль про вічне і неминуще. Він близький кожній людині, незалежно від віку, освіти та соціального становища.

Зроблено з любов’ю для сімейного перегляду (5+). Звертаємо Вашу увагу, що вистава призначена, перш за все, для дорослих дітей. Це не шоу і не дитячий спектакль (в звичайному сенсі цих слів).

При постановці вистави його автори намагалися максимально дотримуватися неповторного літературного стилю Антуана Сент-Екзюпері, де кожне слово несе глибокий зміст, і слова немов нанизуються один на одного. І дітям, і дорослим, потрібно не тільки дивитися, але слухати, слухати і думати.

У червні Театр “Маскам Рад” везе виставу “Маленький принц” на один з найпрестижніших молодіжних театральних фестивалів в Європі. А напередодні трускавчани та гості міста матимуть унікальну можливість побачити виставу у Трускавці.

Вистава йде українською мовою. Кількість місць – 200. Квитки: перші 3 ряди – 100 грн., наступні 11 рядів – 80 грн., посадка вільна.

Трускавецький вісник

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