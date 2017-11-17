До уваги адвокатів!

/Оголошено новий конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги/

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги» Координаційний центр з надання правової допомоги повідомив про конкурс з відбору адвокатів, котрі залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Він триватиме з 18 листопада 2017 року по 23 січня 2018 року. Про умови проведення цього конкурсу ми поговоримо із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин.

- Пані Маріє, що треба зробити адвокатам, аби взяти участь у цьому конкурсі?

- Для участі у конкурсі адвокатам необхідно: зареєструватися на веб-сторінці http://contest.legalaid.gov.ua з 18 листопада до 17 грудня 2017 року включно, та заповнити онлайн анкету і біографічну довідку; зазначити адресу електронної пошти для отримання інформації у зв’язку з конкурсом та регіон, у якому адвокат проходитиме індивідуальну співбесіду з конкурсною комісією; завантажити посвідчені (підписані) адвокатом скановані копії заяви, усіх заповнених сторінок паспорта (чи іншого документа, що посвідчує особу), свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та мотиваційного листа (у довільній формі обсягом до 500 слів). За фактом реєстрації адвокат отримає повідомлення Координаційного центру з надання правової допомоги про прийняття заявки на опрацювання. Після перевірки наявності надісланих копій документів, адвоката буде поінформовано про їх відповідність чи невідповідність встановленим вимогам за вказаною адвокатом адресою електронної пошти. У разі отримання повідомлення про невідповідність документів встановленим вимогам реєстрацію можна пройти повторно (до завершення строку реєстрації).

Далі впродовж 19 – 25 грудня 2017 року включно пройти дистанційний курс «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги», ознайомившись з його матеріалами та склавши перевірочні тестові завдання, що оцінюються автоматично (адреса веб-сторінки дистанційного курсу, логін та пароль будуть зазначені в електронному повідомленні Координаційного центру з надання правової допомоги). А протягом 9 – 12 січня 2018 року пройти індивідуальні співбесіди з конкурсною комісією, під час якої адвокати оцінюватимуться за критеріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості, вміння представити приклади надання правової допомоги.

- А звідки адвокатові дізнатися, коли прибути на співбесіду?

- Конкретні дата, час і місце проведення будуть повідомлені кожному адвокатові додатково. Звертаю увагу, що під час проходження співбесіди із конкурсними комісіями адвокати повинні пред’явити оригінали паспорта та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Хочу наголосити: є ще один етап, який відбувається без персональної участі адвокатів. З 27 по 29 грудня 2017 року включно конкурсні комісії розглядатимуть подані адвокатами документи, оцінюючи адвокатів за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосованих до адвоката дисциплінарних стягнень та враховуючи результат проходження адвокатом дистанційного курсу «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги». Адвокати, які пройдуть конкурс, залучатимуться до надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою КМУ № 8 від 11.01.2012.

Нагадуємо, що відділ Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – «Трускавецьке бюро правової допомоги» знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62.

Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.

Підготувала Мар`яна Шуляк

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