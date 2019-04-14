До уваги керівників підприємств області та усіх небайдужих!

Топчак Роман Васильович, який проживає у м. Львові, потребує фінансової допомоги для лікування.

Роман є учасником бойових дій АТО, був на передовій, мобілізувався напередодні 2019 року.

Після тривалого лікування Роману діагностовано онкологію правої нирки.

Львівський онкоцентр не має можливості провести необхідну операцію. ЇЇ зголосилася провести клініка у Польщі (м. Варшава).

Вартість лікування та перебування у польській клініці становить 180,0 тис. гривень. Меншу половина родина Романа зібрала. На сьогодні необхідно ще 100,0 тис. гривень.

Просимо не бути байдужими та розглянути можливість надання допомоги для лікування Топчака Романа.

Банківські реквізити:

Приватбанк: поповнення карти 5168742717797371 з метою лікування Топчака Романа Васильовича

Отримувач: Яковець Оксана Степанівна (мама Романа), моб. тел. 0677921721.

Щиро дякуємо за можливість долучитися до збору коштів і допомогти родині! Не будьте байдужими. Дякуємо за розуміння.

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