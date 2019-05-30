До уваги населення міста Трускавця

By  | 30.05.2019 | Filed under: Новини

Сьогодні, 30 травня, у Трускавці відбувається командно-штабне навчання оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення. Про це інформує відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради.

Командно-штабне навчання з Трускавецькою міською ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області за темою «Дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час» відбувається з 06.30 до 17.00. Мешканців міста просять зберігати спокій під час проведення заходів тренування та території Трускавця.

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