Територіальні управління Пенсійного фонду України відповідно до покладених на них завдань здійснюють призначення (перерахунок) та виплату пенсій.

Відвідування пенсіонерів працівниками органів Пенсійного фонду за місцем їх проживання можливе лише за їх згоди (у разі надання пенсіонером відповідної заяви).

У разі надходження телефонних дзвінків до пенсіонерів від осіб, які представляються працівниками органів Пенсійного фонду України та пропонують свої послуги, пенсіонер може перевірити достовірність інформації за номерами телефонів гарячої лінії Дрогобицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області (номери телефонів: м.Дрогобич 3-94-39, м.Борислав 5-26-35, м.Трускавець 6-73-19).

Дрогобицьке об’єднане управління

Пенсійного фонду України Львівської області

Трускавецький вісник

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