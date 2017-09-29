№76434 ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ!

Дрогобицьке об’єднане управління Пенсійного фонду України повідомляє, що у вересні місяці кількість звернень до органів Пенсійного фонду області суттєво збільшилась в порівнянні з минулими місяцями.

Питання, з якими звертаються громадяни, стосуються проведення перерахунків пенсій, що мали відбутися з 1 жовтня та змін в пенсійному законодавстві для майбутніх пенсіонерів.

Адже, ще на початку літа Уряд подав законопроект №6614 про пенсійну реформу до Верховної Ради, який 13 липня було прийнято у першому читанні.

У Львівській області 660,5 тисяч пенсіонерів (95,6% від загальної чисельності цивільних пенсіонерів) отримують пенсію за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тобто, їх пенсії підлягатимуть осучасненню.

За попередніми розрахунками, пенсії збільшаться у 77 % пенсіонерів області, середня сума підвищення складе 564 грн.

Разом з тим, розмір підвищення розрахується індивідуально для кожного пенсіонера відповідно до матеріалів пенсійної справи. Тому, звертатися додатково до органів Фонду не потрібно.

Крім того, пропонується скасувати 15 відсоткове зниження пенсій працюючим пенсіонерам. Сьогодні на Львівщині 129,5 тисяч таких пенсіонерів, 24,3 тисячі з яких очікує змін до законодавства про зняття обмежень виплат.

Пенсійний фонд України провів підготовчу роботу для здійснення осучаснення пенсій, програмне забезпечення розроблено та протестовано. У разі прийняття Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року законопроекту № 6614 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, органи Пенсійного фонду забезпечать у жовтні місяці виплату підвищеного розміру пенсій у зв’язку з їх осучасненням.

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