ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗ’ЯСНЮЄ ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ЗА СІЧЕНЬ 2017 РОКУ

Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число в установлену дату виплати, яка відома кожному пенсіонеру.

З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року, 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована до 31 грудня 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня 2016 року.

Пенсіонерам, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її починаючи з 5 січня

2017 року.

Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня пенсія буде виплачуватись в звичайному режимі в установлені дати виплати.

Із загальної чисельності пенсіонерів Львівської області (700,3 тис.) у грудні 2016 року буде виплачено пенсій за січень 2017 року 314,5 тис. пенсіонерам, в т.ч. 206,6 тис. пенсіонерів через банківські установи та 107,9 тис. пенсіонерів через поштові відділення.

На виплату пенсій за січень 2017 року буде спрямовано у грудні 2016 року

понад 580 млн. грн. Це фінансування здійснюється в межах затвердженого бюджету головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області на 2016 рік.

З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть звертатись за телефоном гарячої лінії Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (032)255-38-97 або до управління Пенсійного фонду України за місцем перебування пенсіонера як одержувача пенсії (м.Трускавець 6-73-19), а також до Контакт-центру Пенсійного фонду України 0-800-503-753 (зі стаціонарних телефонів – безкоштовно).

Трускавецький вісник

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