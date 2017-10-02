Добрі справи не залишаються непоміченими – вони як маяки світять тим, хто чекає допомоги

Президія Трускавецької міської асоціації інвалідів дякує нашим благодійникам, без допомоги яких робота Трускавецької МАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ не була би такою успішною. Особливо вдячні тим меценатам, які йдуть разом з нами з дня створення Трускавецької МАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ,а це 20 років!

Щорічно ми визначаємо кращих благодійників, і Лев Ярославович Грицак – завжди на першому місці. Це щира людина, яка розуміє життя. Потребуючі йдуть до Лева Ярославовича, втративши в своєму житті всі надії, найбільше звертаються за допомогою на операцію, на лікування і в своїх молитвах бажають своєму рятівнику здоров`я. Часто ми звертаємось від Трускавецької асоціації інвалідів про допомогу на здійснення статутної діяльності, а це і ремонт офісного приміщення, і заміна офісного електропостачання, і надання офісних меблів, і здійснення паломництва, екскурсій, передплата газети для активних членів асоціації, видавництво і багато чого іншого. Лев Ярославович має таку рису все робити якісно, на совість і гарно: як ремонт – то євроремонт, як меблі – то добротні, як передплата – то всіх 100 екземплярів, як екскурсія – то найкращий комфортний автобус, а як свято – то дійсно свято!

Всі члени Трускавецької асоціації інвалідів, хто побував на відзначенні Міжнародного Дня людей похилого віку в санаторії «Карпати», надзвичайно задоволені і концертною програмою, і вишуканими стравами! Президія Трускавецької міської асоціації інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ високо цінить Лева Ярославовича, бо знаємо його давно і даруємо такі слова:

Хай серце Ваше завжди щедрим буде

І широко відкритим для людей,

Хай молодеча сила повнить груди,

Додасть наснаги і нових ідей.

Бажаєм Вам, щоб кожне починання

Було успішно втілене в життя,

Нехай людська повага і визнання

Крокують поруч з Вами в майбуття.

Любові Вам і злагоди в родині,

Не знати горя, смутку і біди,

Хай прибуває щедро Вам щоднини

Із сонця й вітру, із роси й води!

Надія Заблоцька, голова Трускавецької міської асоціації інвалідів

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