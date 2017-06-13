Додаткові можливості для розвитку

В Західній Україні розпочав роботу проект «Київський Діалог», який покликаний протягом двох років посилити участь громадян у розвитку міст в регіонах України. Діятиме він у Львівській, Волинській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Базовими для діяльності проекту вибрано шість міст: Червоноград, Дрогобич, Броди, Володимир-Волинський, Калуш, Дубно. Інші міста теж матимуть можливість долучитись до проекту.

Проект буде пропонувати активним місцевим жителям контакти, методичні знання, досвід українських та європейських експертів, щоб громадяни могли повноцінно брати участь у місцевій демократії.

В межах нового проекту активні громадяни за допомогою місцевих координаторів навчаться змінювати публічні простори, самостійно брати участь у процесах прийняття рішень та розвивати свої міста. Також вони матимуть можливість брати участь у конкурсах малих грантів та вигравати фінансування на реалізацію власних ідей з розвитку міста.

Перший конкурс вже оголошено (http://www.kiev-dialogue.org/tl_files/KIEV%20DIALOGUE/News/2017/OGOLOShENNJa-PRO-KONKURS.pdf). Його мета – сприяти соціальній згуртованості, взаєморозумінню у громаді, покращенню міського середовища та розв’язанню конкретних проблем місцевих громад шляхом підтримки локальних громадських ініціатив.

Довідка:

«Київський Діалог» був започаткований в 2005 році відразу після «Помаранчевої Революції». Ідея проекту полягала у створенні інноваційної німецько-української платформи для діалогу та обміну досвіду, яка б об’єднувала в собі мультиплікаторів зі сфери політики, бізнесу, медіа та громадянського суспільства Німеччини та України, і тим самим сприяла демократичному розвитку України.

Мета «Київського Діалогу» полягає в поширенні знань про Україну і створенні таким чином її позитивного іміджу в Німеччині з одного боку та підвищенні обізнаності українських громадян про європейські процеси та цінності в Україні з іншого боку, підтримуючи та скріплюючи тим самим проєвропейський курс країни.

Проект спрямований на те, щоб ідентифікувати як політичну еліту, так і впливових акторів громадянського суспільства в Україні, які в майбутньому стануть опорою німецько-українських та європейсько-українських відносин, запросити обидві сторони до конструктивного діалогу та скріпити їхню проєвропейську позицію.

Проведено дванадцять конференцій «Київського Діалогу», які були присвячені таким темам, як: міграція, енергетика, молодіжна політика, боротьба з корупцією, гендерна політика та реформам в Україні. Завдяки цим конференціям було зроблено значний внесок у розширення мережі зацікавлених експертів з Німеччини та України та до поглиблення німецько-українського діалогу. Щорічно в конференціях, які досі фінансуються Міністерством закордонних справ Німеччини, беруть участь понад 200 ключових осіб зі сфери політики, науки, культури, представники ЗМІ.

У жовтні 2014 року «Київський Діалог» відкрив представництва проекту в Харкові, Дніпрі, Одесі та Черкасах, а в травні 2017 року до проекту долучилися Львів, Миколаїв, Маріуполь та Слов’янськ. В пріоритетах на 2017-2019 роки буде тема участі громадян у розвитку своїх міст.

Координатор проекту «Київський Діалог» в м. Львів (на Львівську, Волинську, Рівненську, Івано-Франківську обл.) – Станіслав Безушко (https://www.facebook.com/profile.php?id=100014463191961). Контакти: lviv@kiev-dialogue.org, моб. тел.: 067 261 20 58. Адреса: пл. Петрушевича, 3, оф. 320, 79005, Львів; www.kiev-dialogue.org.

Програма семінару-тренінгу в Дрогобичі

Перший навчальний день, 16 червня, п’ятниця, Дрогобицька міська рада, пл. Ринок, 1

11:00 – 11:30. Добрі новини команд.

11:30 – 13:00. Майстер-клас Дена Бортнікова “Комунікація та фандрейзинг: сполучені посудини”.

13:00 – 14:30. Майстер-клас Володимира Бєглова “Комунікація з іншим”.

14:30 – 15:30. Обід із міським головою Дрогобича Т. Кучмою.

15:30 – 16:30. Лекція Юрія Танасійчука (ІПЦ “Наше право”, м. Львів) “Для чого нам міська влада і як з нею працювати”.

16:30 – 17:00. Дарина Заржицька “Ми у Facebook”.

17:00 – 18:00. Розмова з Ольгою Павловою та Людмилою Сюзевою (ГО “Щасливі діти”, м. Ужгород) “3 копійки і “Щасливі діти”.

18:30 – 19:30. Вечеря (“Локаль на Панській”).

19:30 – ……. Велоекскурсія Дрогобичем. Перегляд фільму “Перетворення Боготи”.

Другий навчальний день, 17 червня, субота, Дім “Самарянин”, вул. Козловського, 57/1

10:30 – 11:00. Погані новини.

11:00 – 12:00. Робота з менторами.

12:00 – 13:00. Презентація проекту “Київський діалог” (Тетяна Лопащук).

13:00 – 14:30. Майстер клас Віталія Загайного (ЦеГрІн, м. Львів) “Фандейзинг для громадських ініціатив”.

14:30 – 15:15. Обід з Наталею Танчук.

15:15 – 16:15. Фасилітація в громаді.

16:15 – 16:30. Перерва.

16:30 – 18:00. Лекція Андрія Андрушківа “Що сказати, щоб бути почутим?”.

18:00. Кава, від’їзд.

Детальніша інформація: spacecraft.platform@gmail.com, https://www.facebook.com/spacecraftplatform/

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