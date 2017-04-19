Допомагаючи, стаєш багатшим

Америка… Для багатьох, якщо не для всіх, назва цього континенту асоціюється з багатством, розкішшю, високими стандартами демократії, силою, можливістю себе реалізувати. Бо під словом «Америка» найчастіше розуміємо ту її частину, котра зараз є світовим лідером і має горду назву Сполучені Штати Америки (США).

Вже багато років американці діляться своїм досвідом, підтримуючи країни третього світу, але не конче фінансами, а радше даючи їм «замість риби вудку». З 1961 року (а в Україні з 1992) Корпус Миру розсилає своїх волонтерів, громадян Америки, щоб вони сприяли зміцненню дружби та взаєморозуміння між народами. 2017 рік в історії Трускавця стане знаменитим не лише пишним святкуванням 190-літнього ювілею курорту, але й тим, що вперше нога волонтера американського Корпусу Миру ступила на благословенну трускавецьку землю.

Сам факт, що тема США вже двічі за останній тиждень переплітається із темою Трускавця, навряд чи є випадковістю. На Великдень у Трускавці перебували дві групи туристів із США (Бостон та Каліфорнія), а вже на Провідну неділю громадянин США проводив зустріч з активними трускавчанами. Випадковостей не буває.

Зустріч з Андрієм Ленцем з активними трускавчанами проходила у неділю, 23 квітня, в приміщенні кафе «На здоров`я», де в куточку скромно причаївся прапор «Ротарі Клубу Трускавець». Саме завдяки активній позиції ротарійців Трускавця стало можливим перебування волонтера-американця у Трускавці. У зустрічі, котра тривала близько півтора години, взяли участь сам Андрій Ленець (в Фейсбуку він Andy Lenec), Сергій Розора з дружиною Катериною та сином Юрієм, ротарієць Юрій з дружиною Тетяною (м. Черкаси), ротарієць Сергій Костів (власник зоопарку «Лімпопо» в Меденичах), колишній ротарієць, депутат Трускавецької міської ради Святослав Грабовський, потенційний ротарієць, депутат ТМР Андрій Кісак, голова ТМО партії «Народний контроль», екс-депутат ТМР Євстахій Буняк, завідувач бібліотеки-філії №1 м. Трускавця (УРБАН-бібліотека) Віра Савка та працівник цієї ж бібліотеки Богдан.

Спочатку Андрій Ленець розповів про себе. Він – українець, але народився вже в США. Батько і мати Андрія емігрували в Німеччину, а згодом до США в буремні 1940-і. Це була інтелігентна родина: мама – корінна львів’янка, тато – лікар в Комарному, родину вивезли до Сибіру. Першою і рідною мовою Андрія була українська, нею він говорить досить добре, та все ж деякі слова підбирає важко. Має двох дорослих дітей з вищою освітою, має чимало вільного часу, тож після волонтерства в церкві вирішив себе спробувати і в якості волонтера Корпусу Миру. В липні минулого року його аплікаційна заявка була прийнята та схвалена і ось вже п’ять тижнів він перебуває в Україні, де проходить тренінги.

Цей милий круглощокий чоловік із посивілим волоссям випромінює симпатію та енергію, впевненість та розважливість. Він перезнайомився з усіма учасниками зустрічі, відповідає на запитання і запитує сам. Розповідає, що в Україні зараз перебуває біля 300 волонтерів Корпусу Миру і кожен з них хотів би, щоб його направили саме на Західну Україну. Коли знайшов Трускавець на карті, то зрозумів, що йому випав джек-пот, усміхається Андрій Ленець. Сергій Розора доповнює, що Трускавцю теж пощастило, що волонтер з США так добре володіє українською, адже, на жаль, все-таки англійська для більшості мешканців нашого курорту – це не реальність, а перспектива, часто далека та туманна.

Поки що Андрій Ленець освоюється у нашому місті-курорті. Після завершення тренінгів в Чернігові він прибуде сюди на два роки і громадські активісти повинні постаратися, щоб його перебування тут було максимально ефективним. Судячи з перебігу зустрічі в кафе «На здоров`я», нудьгувати та дармувати йому у Трускавці не доведеться. Він відкриватиме нам Америку, а ми йому відкриватимемо принади Трускавця. Присутній на зустрічі Володимир Ключак висловив припущення, що досвід волонтера-американця може знадобитися і в справі промоції нашого курорту.

Розкриваючи рецепт успіху Америки, Андрій Ленець розповів про те, яку важливу роль в житті пересічного американця відіграють благодійність, волонтерство, допомога іншим. Не лише своїм рідним, приятелям чи знайомим, а допомога взагалі, підтримка проектів, Люди дають кошти і від цього стають не біднішими, а багатшими. Люди знають закон ділення і їхні статки примножуються.

До речі, в Трускавці теж є люди, які це зрозуміли. Представники Ротарі Клубу витрачають великі кошти на благодійність і Бог благословить їх за це. Інший приклад – Лев Грицак, генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати», який благодійністю в нашому місті-курорті займається від моменту прибуття в Трускавець.

Сподіваємося, що з часом щораз більше трускавчан усвідомить, що краще давати, ніж брати, і що багата та успішна людина – не ворог громади, а локомотив її розвитку. Коли це пояснює хтось місцевий, то від нього відмахуються, діючи за принципом «Нема пророка у своїй Вітчизні». Можливо, трускавчани зрозуміють цю прописну істину та почнуть змінюватися, коли їм скаже це американець. Американець-українець Андрій Ленець, для котрого Трускавець стане на певний період часу другою домівкою.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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