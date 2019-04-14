Допомога сиротам від Олександра Чебаненка

З нагоди світлих Великодніх свят Христового Воскресіння санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид» надав благодійну допомогу вихованцям сиротинця «Оранта» (м. Дрогобич). Відвідати діточок та вручити їм солодкі гостинці напередодні Пасхи прибув сам очільник оздоровниці, генеральний директор СГК «Дніпро-Бескид», депутат Львівської обласної ради (фракція «Батьківщина»), Почесний громадянин Трускавця, лауреат багатьох державних та церковних нагород Олександр Іванович Чебаненко. Візит відбувся 26 квітня. Радісні дитячі обличчя направду вартують того, аби приклад доброчинця-мецената наслідували і інші.
Фото Ігоря Фецяка
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