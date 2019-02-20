Допоможімо маленькому Данилкові! (оновлено)

By  | 21.02.2019 | Filed under: Публікації

Маленький Данилко Грицик з Борислава бореться з важкою недугою – мікроцефалія, спастичний тетрапарез. Хворіє хлопчик від народження. Народився у важкому стані на 36 тижні вагітності з вагою 2 600 г, зростом 49 см, гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС та судомним синдромом. Росте та розвивається з грубою затримкою фізичного та психомоторного розвитку.

Реабілітаційний центр “Аделі” (Словаччина) готовий взяти хлопчика на лікування хлопчика. Там обіцяють укріпити спину, знизити гіпертонус (особливо в руках) та найголовніше – поставити Данилка на ніжки.

Вартість реабілітації становить 6 554,40 євро. Родина Данилка не має таких коштів, тому просить усіх небайдужих допомогти їхньому єдиному синочку зібрати кошти на таку важливу для нього реабілітацію.

Залишилося чотири тижні, щоб дозбирати гроші, сума невелика (33 тисячі гривень), тож потрібно зробити останній ривок, щоб хлопчик зміг поїхати на реабілітацію в клініку «Аделі» (нижче – лист з клініки від 20.02.2019).

Давайте спільно допоможемо Данилкові отримати такий бажаний подарунок як здоров’ячко!

Номер рахунку 5168757362709505 (Приват банк), мама Грицик Марта.

Телефон мами Данилка +380937462551.

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