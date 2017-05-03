Дорогою зцілення: інформаційний перегляд в бібліотеці

Господь Бог зсилає свою благодать для всіх людей по всьому світі. Але із незнаних нам причин вибирає собі якісь певні місця на землі, де роздає їх «щедріше» – просто «розсипає». Такі місця називаємо святими, чудотворними. Господь чекає, коли ми впустимо Його в своє серце і дозволимо пройти дорогу нашого життя разом з нами, бо дорога нашого життя – це шлях до зцілення. Є важливим знайти і стати на цю правдиву дорогу.

Впродовж дня в Трускавецькій центральній бібліотеці відбувся інформаційний перегляд «Дорогою зцілення». Провідний бібліотекар читального залу ознайомила користувачів бібліотеки зі святими місцями, які варто відвідати: церкви, монастирі, чудотворні ікони і мощі. Матеріали перегляду дають можливість ознайомитися з велелюдними паломництвами до Зарваниці, Крехова, Гошева, Унева, Грушева, Страдча, Билич…

Вражаюча інформація спонукає задуматись над тим, що гріх – причина хвороби, що піст – духовно-лікувальний засіб, що аборт – це дітовбивство. А скільки хворих лікуються у різних окультистів, віддають душу дияволу!

Отже, дорогий читачу, зроби з цього висновок! Вивчай і сповідуй Вчення Спасителя і Господа Бога нашого Ісуса Христа.

А врешті, щастя не на землі, а на небі – у Царстві Небеснім, усвідомте це!

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

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