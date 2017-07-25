Дорогу від Дрогобича до Самбора відремонтують

Черговою проблемою незадовільного стану доріг на Львівщині, є ділянка від м. Самбір до м. Дрогобич, автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий, загальною протяжністю 97,1км (в межах Дрогобицького району — 26,6км та Самбірського району — 21,3).

Зокрема, в межах Самбірського району (на ділянці від м. Самбір до м. Дрогобич) ДП “Львівський облавтодор” провів ремонтні роботи по ліквідації ямковості ін’єкційно-струменевим методом і методом поверхневої обробки.

В межах Дрогобицького району в порядку експлуатаційного утримання генпідрядник ДП «Львівський облавтодор» із залученням субпідрядних організацій в найближчий час розпочне ремонт даної ділянки дороги. Буде проведено регенерацію та розпушування існуючого покриття, що в подальшому буде слугувати основою для влаштування асфальтобетонного покриття при виконанні робіт з поточного середнього ремонту.

Служба автомобільних доріг працює над оголошенням тендеру на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту ділянки від Самбора до Дрогобича (км49+689 – км78+591), загальною протяжністю 28,9км, який відбудеться в найближчий час.

Прес-служба Львівської ОДА

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