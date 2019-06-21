У житті кожного є момент, коли необхідно прийняти для себе одне з найважливіших рішень – вибрати справу до душі, за покликанням, тобто професію.

20 червня у центральній міській бібліотеці м. Трускавця відбулася інтерактивна зустріч «Дороги, які ми обираємо». На захід завітали учні СШ №1. Провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Олександра Пфайфер розповіла про світ професій. Провела гру «Най- най- професія…», на запитання якої учні активно та навипередки відповідали, продемонструвала відеоролик «Вибір професії» та слайд-шоу «Світ професій», розповіла присутнім мудру притчу.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Трускавецької ЦБС

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