Дорослі теж мають вакцинуватись

Імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація. Так само дорослим обов’язково треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві.

Щеплення від дифтерії та правця – обов’язково і безоплатно кожні 10 років

Вакцинація від дифтерії і правця призначена не лише дітям, а і дорослим. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років. Тому необхідна ревакцинація.

Згідно з Календарем щеплень, дорослим роблять планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років. Такі щеплення в державних закладах охорони здоров’я проводять безоплатно.

Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М.

Якщо в дитинстві не вакцинувалися, або невідомо, вакциновані чи ні, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АКДП – спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя.

Які пропущені у дитинстві щеплення необхідно надолужити у дорослому віці

1. Щеплення від кору, краснухи та паротиту

Дві дози вакцини КПК захищають від кору, краснухи і паротиту на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (за Календарем – в 1 і 6 років).

Дорослим треба вакцинуватись проти кору, краснухи та паротиту, якщо вони ніколи не вакцинувались від цих хвороб і немає медичних даних про імунізацію. Перевірити наявність імунітету від кору, краснухи і паротиту можна за допомогою лабораторних аналізів. Перед вакцинацією лікар направить здати аналізи (на виявлення IgG до вірусу або інші) – це швидкий та простий спосіб з’ясувати, потрібна вакцинація чи ні.

Невакцинованим дорослим слід ввести щонайменше одну дозу вакцини КПК, а для найкращого захисту – і другу дозу через місяць.

Вакцини КПК є безоплатними для дітей і дорослих із груп ризику:

медиків, освітян, студентів, військових, учасників Операції об’єднаних сил. Усі інші дорослі можуть придбати вакцину за власний кошт в аптеці і пройти щеплення у закладі охорони здоров’я.

2. Щеплення від гепатиту B

Імунізація проти гепатиту B захистить людину від небезпечних наслідків вірусної інфекції – цирозу і раку печінки. Для дітей вакцинація проводиться безоплатно, а дорослі можуть придбати вакцину за власний кошт.

Щеплення рекомендоване для усіх дорослих, які не були вакциновані у дитинстві.

Вакцини, забезпечують надійний захист і добре переносяться.

Янківська Л.В., завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

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