Дорожчим за всі титули є добре серце

«Коли ви робите добро іншим, то в першу чергу робите добро собі», – з такими словами Бенджаміна Франкліна важко не погодитися, адже добро завжди повертається сторицею. Милосердя, благодійність – це чесноти, притаманні людям з великим серцем. І такі люди своїми вчинками щоразу засвідчують величаву місію, на виконання якої присвятили своє життя.

Керівник Дрогобицького осередку Суспільної Служби України Андрій Дудок став тим добровольцем, який багато років тому виявив щире бажання допомагати всім знедоленим, чиє життя потребує особливої підтримки. З часу створення організація налічувала декілька осередків, а згодом поповнилася десятками нових ініціативних груп. Добровольців Суспільної Служби України об’єднало щире бажання допомагати ближньому. Благородної мотивації вистачало на те, аби ідею організації підтримали активісти у різних містах України. Вагому підтримку ССУ також отримала від Канадської Експертно-сервісної організації (КЕСО).

У Дрогобичі Суспільна Служба України започаткувала свою діяльність в травні 1992 року. Дрогобицька ССУ опікується багатодітними родинами, дітьми-сиротами і тими, які перебувають за межею бідності. До програми також потрапили: Нагуєвицька школа-інтернат для дітей із послабленим зором, Бориславський дитячий будинок «Оранта», Бориславська спецшкола-інтернат для дітей з наслідками поліомієліту та ДЦП. Особливо у полі уваги – родини, котрі перебувають у важкому матеріальному становищі. 26 вересня цього року Андрій Іванович побував у стінах Дрогобицького коледжу нафти й газу та особисто вручив продуктові набори студентам-сиротам і студентам інших соціальних категорій. А 6 жовтня таку ж підтримку від керівника Дрогобицького осередку Суспільної Служби України отримали братчики Дрогобицької організації Конгресу Українських націоналістів. Життєвий шлях цих сивочолих дрогобичан був важким і тернистим, присвяченим боротьбі за побудову Української Самостійної Соборної Держави. І ці українці потребують всебічної підтримки. Дрогобичани гостинно прийняли допомогу від Андрія Дудка, охоче поспілкувалися з ним, а радісні миттєвості такої приємної зустрічі закарбовані на світлинах.

Сумлінна праця дрогобицького осередку Служби, зокрема його голови Андрія Дудка високо оцінена грамотою та відзнакою «Волонтер-доброволець». Та все ж, як писав Альфред Теннісон, «дорожче всіх титулів є добре серце». А свідченням доброго серця Андрія Дудка є низка вдячних відгуків від наших краян.

Юрій Федчак, фотокореспондент газети «Гомін Галичини»

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