Доступні ліки – програма, яка вже допомогла мільйонам українців

By  | 02.07.2019 | Filed under: Акценти

Програма «Доступні ліки», автором якої є заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик, успішно діє в Україні вже протягом двох років. За цей час вона врятувала не одне життя, адже українці з важкими захворюваннями отримували необхідні ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Все, що для цього було потрібно: отримати рецепт від лікаря та прийти до аптеки, яка була учасником програми.

«Доступні ліки» – це реально перша глобальна зміна у сфері охорони здоров’я, яку вже відчули мільйони українців. Було поставлене і виконане завдання – зберегти життя людей, захистити їх від важких ускладнень. Маленькими кроками можна досягти великих результатів», – наголошує ініціатор програми Роман Ілик.

За його словами, протягом двох років програма вдосконалювалася та розширювалася. Зокрема постійно збільшувалася кількість препаратів, які надаються безкоштовно та кількість аптек, які беруть участь у програмі.

Важливість впровадження такої програми на якість життя людей важко оцінити, адже вона в буквальному сенсі рятує. За час свого існування «Доступні ліки» довели свою ефективність та дієвість. Багато пацієнтів висловлюють свою подяку за те, що завдяки прийому ліків змогли нормалізувати рівень цукру в крові. Водночас, зменшилася кількість викликів «швидкої допомоги» з підозрою на інсульт чи інфаркт, а також через приступи бронхіальної астми.

«Ми отримали добрі результати, а саме: постійне зниження цін на лікарські препарати і, що вкрай важливо, систематичне лікування пацієнтів життєво необхідними препаратами під наглядом лікаря», – каже ініціатор програми Роман Ілик.

Львівська область – серед лідерів за популярністю цієї програми. Великим попитом вона користується і на Дрогобиччині. Пацієнти активно звертаються до лікарів по рецепти, у свою чергу, аптеки міста відпускають безкоштовні препарати. До прикладу, виконання програми «Доступні ліки» у Дрогобичі сягнуло пікових показників – майже 102%.

«Активність дрогобичан свідчить про довіру. Вони довіряють нам, а ми зробимо все, щоб їх не підвести», – наголошує Роман Ілик.

Зазначимо, Роман Ілик йде у Верховну Раду від 121 виборчому округу. Це міста Дрогобич, Борислав, Трускавець та Дрогобицький район.

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