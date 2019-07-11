«Доступні ліки» у дії: держава уже відшкодувала десятки мільйонів рецептів», – Роман Ілик

Більше 37 мільйонів рецептів уже відшкодувала держава за урядовою програмою «Доступні ліки». Про це повідомив її ініціатор, заступник міністра охорони здоров’я та кандидат у народні депутати у 121 виборчому окрузі із центром у Дрогобичі Роман Ілик.

«Якщо говорити про мою авторську ідею проекту – відшкодування вартості ліків, яка стала урядовою програмою, то вона успішно діє з 2017 року і поступово динамічно набирає обертів. Ми, на сьогоднішній день, маємо понад 37 мільйонів рецептів, які відшкодувала держава», – каже Роман Ілик. Тому хворі на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет ІІ типу можуть заощаджувати сімейний бюджет, не витрачаючи із власного гаманця гроші на життєво важливі препарати, чого раніше не було.

Із квітня, щоб отримати «Доступні ліки» пацієнт повинен мати електронний рецепт. Його виписує сімейний лікар чи терапевт через електронну систему охорони здоров’я. Важливо, аби хворий звернувся саме до свого лікаря, з яким підписали декларацію. «Отримавши рецепт, в електронній формі пацієнт може отримати ліки не тільки там де живе, а в будь-якому куточку України, в будь-якій аптеці, що бере участь у програмі. Це кращі практики, які діють в країнах Європи», – розповідає реформатор.

Кожна така аптека, яка приєдналася до оновленої урядової програми має наліпку «Доступні ліки». Також, аби пацієнтам було легше є онлайн-карта закладів-учасників урядової програми реімбурсації «Доступні ліки» на сайті Національної служби здоров’я України.

Довідка про кандидата:

Роман Ілик народився 1963 року в Бориславі. Його мати походить з Сільця, а батько – з Борислава. Сьогодні працює у Києві заступником Міністра охорони здоров’я України. Він – наш земляк, який проживає у Дрогобичі та присвятив себе професійній роботі на лікарській ниві і став справжнім державником.

Після навчання у Бориславському медучилищі, Роман Ілик закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут. Зробив успішну наукову кар’єру: здобув науковий ступінь доктора медичних наук.

У 2012 році, коли Україні загрожував режим Януковича, Романа Ілика було обрано народним депутатом від Дрогобиччини. У ті складні часи він зберіг відданість своєму виборцю і разом із тисячами українців відстояв Українську державу на Майдані Гідності.

Роман Ілик один із тих, кого називають справжнім державником. Його головним здобутком в уряді є програма “Доступні ліки”, що дозволила знизити вартість медикаментів, включених до програми, зокрема імпортних. За окремими позиціями ціна знизилася на 70%. Ліки стали доступнішими для українців.

Роман Ілик ніколи не забуває про свій рідний край. Він залучив до наших лікарень чимало вартісного обладнання, зокрема для передчасного виявлення онко- і серцево-судинних захворювань.

Валерія Ворончук

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