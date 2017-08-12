Досвід Трускавця вивчатиме Клуб мерів

До Трускавця з`їдуться міські голови різних міст України, щоб на конференції вивчати досвід повної відмови від централізованого опалення та переходу міст на автономне опалення. Про це 15 серпня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив директор КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар. Поїздка в місто-курорт Клубу мерів з метою вивчення досвіду переходу на автономне опалення організовується за приватні кошти. Конференція відбудеться 14-15 жовтня.

Нагадаємо, що у Трускавці здійснювати перехід на автономне опалення розпочато ще за часів міського голови Лева Грицака, наприкінці його другої каденції (орієнтовно 2009-2010 роки). Руслан Крамар був палким ініціатором цієї ідеї і втілював її в життя протягом кількох років. Результат діяльності Руслана Ярославовича виявився ефективним і тепер досвід Трускавця перейматимуть інші міста України.

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