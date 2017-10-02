Досвід УРБАН-бібліотеки Трускавця переймають банківські установи

By  | 09.10.2017 | Filed under: Новини

До УРБАН-бібліотеки Трускавця приїжджали банківські працівники одного з комерційних банків, які працюють в Україні, щоб перейняти досвід. Про це поінформувала завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка. Фахівці банківської справи спеціально приїхали в місто-курорт, щоб вивчити конструкцію розсувних мобільних стелажів у книгосховищі з метою замовити собі згодом аналогічні мобільні стелажі для зберігання документів банку.

- Радує, що про нашу бібліотеку знають і цікавляться нею люди, які зовсім не дотичні до бібліотечної справи, – каже Віра Савка.

Але інша новина з УРБАН-бібліотеки вже не є такою приємною – заклад культури, на жаль, не став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Краща року». В поточному році не знайшлося коштів для дофінансування створення лаундж-зони (купівля міні-холодильника, кавоварки, мікрохвильовки і міні-бойлера), як передбачалося в проекті. Втім, відсутність такої відзнаки не засмучує читачів та бібліотекарів – УРБАН- курортного Трускавця стала однією з найкращих аналогічних закладів не лише регіону, але й області загалом, а можливо і всієї України.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №76528 Працівник на завод до Польщі
    02.10.2017 | 13:07

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію: Монтер на завод “Whirlpool” Місце роботи: Радомско (Польща) (Підприємство з виробництва [...]

  • До відома громадян!
    27.09.2017 | 12:52

    28 вересня 2017 року з 13:00 до 17:00 в приміщенні відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги всі бажаючі матимуть нагоду отримати правові консультації з питань державної реєстрації прав на нерухоме майно та питань, пов’язаних із спадкуванням. Консультації надаватимуть працівники відділу державної реєстрації Трускавецької міської ради та фахівці [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви