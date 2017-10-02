Досвід УРБАН-бібліотеки Трускавця переймають банківські установи

До УРБАН-бібліотеки Трускавця приїжджали банківські працівники одного з комерційних банків, які працюють в Україні, щоб перейняти досвід. Про це поінформувала завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка. Фахівці банківської справи спеціально приїхали в місто-курорт, щоб вивчити конструкцію розсувних мобільних стелажів у книгосховищі з метою замовити собі згодом аналогічні мобільні стелажі для зберігання документів банку.

- Радує, що про нашу бібліотеку знають і цікавляться нею люди, які зовсім не дотичні до бібліотечної справи, – каже Віра Савка.

Але інша новина з УРБАН-бібліотеки вже не є такою приємною – заклад культури, на жаль, не став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Краща бібліотека року». В поточному році не знайшлося коштів для дофінансування створення лаундж-зони (купівля міні-холодильника, кавоварки, мікрохвильовки і міні-бойлера), як передбачалося в проекті. Втім, відсутність такої відзнаки не засмучує читачів та бібліотекарів – УРБАН-бібліотека курортного Трускавця стала однією з найкращих аналогічних закладів не лише регіону, але й області загалом, а можливо і всієї України.

Також читайте