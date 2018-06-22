Дотримання вимог містобудівного законодавства розглянули на регіональній нараді у Львові

За ініціативи Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено нараду із учасниками містобудівного процесу. Темою зустрічі стала містобудівна документація та її роль для розвитку територій, а також дотримання законодавства під час видачі містобудівних умов і обмежень та будівельних паспортів забудови земельних ділянок.

У заході взяли участь заступник директора Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації Михайло Політило, директор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області Роман Желих, головні архітектори районів, міст обласного підпорядкування та об’єднаних територіальних громад регіону.

Увагу присутніх було закцентовано на основних вимогах законодавства, які мають бути дотримані при прийнятті органами містобудування та архітектури рішень в сфері містобудівної діяльності.

Зокрема, наголошено, що видача містобудівних умов та обмежень можлива виключно за наявності містобудівної документації на місцевому рівні, а саме: плану зонування території чи/або детального плану території. Крім того, характер забудови має відповідати цільовому призначенню земельної ділянки. У іншому випадку не можна допускати надання містобудівних умов та обмежень без зміни цільового призначення земельної ділянки (ділянок) забудови, а також без документу, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, у випадку реконструкції об’єкта за рахунок прибудови на земельній ділянці.

Також неможливе надання містобудівних умов та обмежень за відсутності погодження містобудівного розрахунку містобудівною радою як допустимого виду забудови передбаченого рішенням, яким затверджено план зонування територій або із зазначенням гранично допустимої висоти будівель, яка перевищує вимоги охорони культурної спадщини, що встановлені планом зонування території.

При видачі уповноваженими органами будівельних паспортів необхідно дотримуватись протипожежних розривів між проектованою будівлею та існуючими будівлями, що розташовані на суміжних земельних ділянках тощо.

Наприкінці учасники заходу мали можливість отримати вичерпні відповіді на запитання та проконсультуватись щодо проблемних ситуацій, які виникають під час видачі містобудівних умов і обмежень, будівельних паспортів забудови земельних ділянок та паспортів прив’язки тимчасових споруд.

Прес-служба ДАБІ України

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