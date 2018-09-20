Дотик до душі

19 вересня Трускавецька міська бібліотека відчинила двері для шанувальників поетичного слова, які завітали на краєзнавчу зустріч із творчою і відкритою до спілкування бориславчанкою Ганною Поповою. Вона – членкиня громадської організації «Союзу Українок», авторка книжки спогадів «Галичанка на лісоповалі». На зустріч прибули також і інші союзянки із міста Борислава, які представили жінку-патріотку – Ганну Попову.

Зустріч пройшла в затишній і дружній невимушеній атмосфері. Пані Ганна ділилася з присутніми своїми присвятами, особистими думками, зворушливими життєвими історіями про каторжні роботи на сибірських лісоповалах. Натхнення черпала на цьому клаптику землі, де відбувалися найбільші драми, які вона і намагалася описати у своїй книзі.

Галина Кваснікевич (мати воїна АТО) подарувала нам особистого вірша про трагічні сторінки нескореної України. На завершення зустрічі у виконанні авторки з трепетом прозвучали повстанські пісні .

Не дивлячись ні на що, Ганна Попова – щаслива людина, бо дочекалась того дня, коли Україна стала вільною і незалежною державою. Поетеса Тетяна Байда писала:

«Щоб вийти на світло з пітьми,

Піднести цю землю з руїни,

І хором співати з людьми

Нескорений гімн України».

Так, тепер можна співати. На повний голос. Членкині Союзу Українок це роблять з честю. Тож побажаймо їм міцного здоров’я та довгих років життя.

Слава Україні! Героям Слава!

Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

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