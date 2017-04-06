Вже вп`яте Дрогобич стає центром українсько-австрійського діалогу. Змінюються владні еліти в Дрогобичі, змінюється геополітична обстановка в світі, але незмінним залишається головний організатор, натхненник та промоутер Днів Австрії в Дрогобичі, популяризатор австрійської культури в Україні та української культури в Австрії – доктор Ярослав Лопушанський, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, керівник Австрійської бібліотеки в Дрогобичі.

Цьогорічні Дні Австрії в Дрогобичі проходитимуть у післявеликодній час – з 23 по 30 квітня. На відміну від попередніх в Днях Австрії-2017 посилюється трускавецький акцент. І не тільки тому, що високоповажні гості проживатимуть у Трускавці, в готелях міста-курорту, та спілкуватимуться під час сніданків та вечері в наших ресторанах, а ще й тому, що, на відміну від попередніх років, влада Трускавця візьме активну участь у Днях Австрії. Так, зокрема, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський буде учасником круглого столу на тему «Дрогобич і Трускавець на шляху австрійсько-українського партнерства», який проходитиме в дрогобицькій ратуші 24 квітня (початок о 15.00).

Втім, все ж центральне місце Дням Австрії відводиться все-таки Дрогобичу, де пройде левова частина заходів. Відкриття Днів Австрії в приміщенні муздрамтеатру імені Юрія Дрогобича пройде на високому рівні – за участі голови Львівської ОДА Олега Синютки та голови Львівської облради Олександра Ганущина. Літературні читання, наукові диспути, круглі столи, конференції, концерти, фотовиставки, майстер-класи, науково-культурні подорожі – кожен день Днів Австрії в Дрогобичі є насиченим по саму зав’язку. Офіційну програму заходів можна буде переглянути на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради, котра патронує цій надзвичайно важливій для міста, регіону, та й України в цілому події. До речі, міський голова Дрогобича Тарас Кучма задіяний у багатьох заходах Днів Австрії в Дрогобичі.

Партнерство Дрогобича та Дрогобицького краю з членом Євросоюзу Австрією важко переоцінити. До Австрії в Галичині, як і в Західній Україні в цілому, багато хто має певні сентименти, адже колись ми були одною державою на чолі з найяснішим цісарем. Часи змінилися, німецька мова стала для українців не в фаворі, а шляхи Австрії та Галичини кардинально розійшлися. Та все ж зусилля відновити давню дружбу, сприяти зближенню між нашими народами, прорахувати взаємні вигоди від співпраці заслуговують на підтримку. Це той варіант, коли ніхто не залишиться в програші – ні Австрія, ні Україна, ні Дрогобич, ні Трускавець, ні культура обидвох народів та держав.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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