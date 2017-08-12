Дрогобич: інше місто – інші люди

Громадська ініціатива “Інше місто 2.0” організовує в Дрогобичі з 16 по 19 серпня фестиваль “Інше місто – інші люди”.

Ця молодіжна ініціатива сформувалася після фестивалю “Велика гаївка”, котрий відбувався у Дрогобичі 18 квітня ц.р. Під час цього дійства працювала Школа лідера, де молоді люди дізналися про громадську ініціативу “Інше місто”, яка була утворена в Дрогобичі декілька років тому. Тож було вирішено її відродити і організувати фестиваль, який вже проходив у Дрогобичі 7 років тому.

До нашого складу входить 8 креативних та цікавих молодих людей, які готові змінювати місто на краще: Марків Ірина, Коржова Анастасія, Мисів Марія, Лобський Назар, Сенюх Аліна, Алєсіч Таїсія, Сотрихіна Роксолана та Кіндратів Віталій.

Ідеєю фестивалю є перетворити Дрогобич на місто можливостей для молоді, хоча б на декілька днів. Метою фестивалю є залучити молодь і не лише до участі в усіх заходах, які триватимуть у межах цього дійства, а саме:

- 16 серпня о 17.00 у дворику ратуші, розпочнеться фестиваль з інспіративної лекції, за участі Мирослава Мариновича та Олексія Малицького. Також у дворику ратуші о 20.00 відбудеться музичний вечір “world music party”.

- 17 серпня о 10.00 у дворику ратуші стартуватиме конкурс коротких фільмів “Fast Film Fest” (тема конкурсу). Пізніше, о 17.00, у дворику ратуші відбудеться фотовиставка. Презентуватимуть свої роботи молоді фотографи Дрогобича. А вже о 21.00 після насиченого дня молодь зможе насолодитися цікавим фільмом, перегляд якого відбуватиметься на майданчику біля костелу.

- 18 серпня о 10.00 на майданчику біля костелу відбудеться старт квесту “Таємниця Котермака”. Також о 19.00 буде організована костюмована екскурсія Дрогобичем, допомагає нам у цьому Туристично-інформаційний центр. А о 20.30, на майданчику біля костелу, фінішуватиме конкурс, де буде перегляд усіх робіт та оберуться переможці.

- 19 серпня є завершальним днем фестивалю. І о 18.30 у віллі Яроша відбудуться перформативні читання п’єси “Станція”, за участі театру “Альтер”. О 20.30 – акустичний концерт гурту “Один в каное” в дворику Ратуші.

Ірина Марків, координатор фестивалю “Інше місто – інші люди”

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