У Львівській області планується створити всього один госпітальний округ з центром у місті Львові. Про такі плани реформування медицини області розповів 2 жовтня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді головний лікар Трускавецької міської лікарні Ігор Стасик. Якщо раніше планувалося створення від 7 до 10 госпітальних округів на території Львівщини, то тепер ці плани зазнали коригування, про що медиків повідомили під час колегії. Таким чином швидше за все сусідній Дрогобич не стане центром госпітального округу, як планувалося раніше.

Ігор Стасик також розповів, що посилена увага буде приділена лікарням, які розташовані на магістральних шляхах, зокрема у Миколаєві, Стрию та Скольому. Причина – згідно статистики найбільше смертельних ДТП в Україні стається власне на швидкісних трасах міжнародного сполучення. Саме такою і є автодорога «Львів – Мукачево», котра пролягає через ці районні центри.

Також частина фінансування перепаде міським лікарням Львова та тим медичним закладам, де дослухалися до порад обласної влади максимально скоротити кількість ліжкомісць.

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