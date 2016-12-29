Дрогобич прийматиме Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці

Упродовж 14-15 січня в спортивному залі Дрогобицької ДЮСШ ім. Івана Боберського (м. Дрогобич, вул. акад. Сахарова, 2-а) триватимуть Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці “Кубок Прикарпаття”. Змагання присвячено 70-тиріччю від дня заснування Дрогобицької спортивної школи. Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації. В змаганнях візьме участь близько 80 спортсменів із Житомира, Миколаєва, Кам’янця-Подільського, Кривого Рогу, Львова та Дрогобича.
Організатори змагань – Всеукраїнська федерація гімнастики, Львівська обласна федерація гімнастики, відділ фізичної культури та спорту Дрогобицької міської ради, Дрогобицька ДЮСШ ім. І. Боберського. Початок змагань 14 січня о 12:00 год.
Прес-служба Львівської ОДА
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