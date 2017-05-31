Дрогобич серед аутсайдерів

By  | 02.06.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської обласної державної адміністрації, складено рейтинг районів та міст обласного значення Львівської області. Результати рейтингу було оприлюднено сьогодні, у п’ятницю, 2 червня, під час наради голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з головами райдержадміністрацій та міськими головами міст обласного значення.

За словами директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Романа Филипіва, серед міст обласного значення рейтинг очолюють міста Львів та Моршин, останні місця посіли та Червоноград. Оприлюднено і рейтинг районів Львівщини.

Серед основних критеріїв у роботі райдержадміністрацій та міських виконкомів на основі яких сформовано рейтинг, є робота ЦНАПів, звернення на лінію 112, заходи у народних домах, видача земельних ділянок воїнам АТО тощо.

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