Дрогобич та Трускавець отримали містобудівні повноваження

До процесу децентралізації системи держархбудконтролю приєдналися ще два міста на Львівщині – Дрогобич та Трускавець. Відповідні акти приймання-передавання справ 6 червня підписали Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Таким чином, на сьогодні вже 4 населені пункти Львівської області перебрали на себе функції держархбудконтролю. Загалом же можливістю отримати повноваження, необхідні для вдосконалення містобудівних процесів, скористались 70 українських міст та селищ.

Дрогобич і Трускавець – в числі лідерів у регіоні за економічними показниками і мають всі передумови для подальшого інтенсивного розвитку. Так, Дрогобич вважається другим за промисловим потенціалом містом області завдяки потужним підприємствам машинобудівної та нафтопереробної промисловості. А в Трускавці діє відомий далеко за межами України бальнеологічний курорт, що робить місто привабливим туристичним об’єктом.

Як зазначив голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, ефективна реалізація нових містобудівних повноважень стане додатковим імпульсом для покращення якості життя громад Трускавця і Дрогобича. «Це прискорить розбудову промислової, соціальної та житлової інфраструктури, допоможе створити нові робочі місця та залучити привабливі інвестиційні проекти», – підкреслив Олексій Кудрявцев.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма зауважив, що отримання функцій держархбудконтролю передбачає не тільки додаткові можливості для розвитку, але й посилену відповідальність влади міста перед громадою. «Враховуючи це, ми маємо вже від самого початку налаштуватися на напружену роботу задля ефективного результату», – сказав він.

У свою чергу, мер Трускавця Андрій Кульчинський висловив переконання, що нові містобудівні повноваження дозволять громаді зробити великий крок вперед: «Наше курортне місто активно розвивається та має багато амбітних планів, тому набуття нових повноважень для громади – це важливий крок вперед».

З усіх питань, що стосуються державного архітектурно-будівельного контролю, мешканці Трускавця та Дрогобича можуть звертатися до новоутвореного органу держархбудконтролю у своєму місті. У Трускавці новоутворена Інспекція знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська, 1, каб. 16. У Дрогобичі – за адресою: м. Дрогобич, пл. Ринок, 1, каб. 49, 51.

Станом на сьогодні повноваження держархбудконтролю отримали 70 населених пунктів. Серед них 19 обласних міст: Луцьк, Маріуполь, Тернопіль, Харків, Херсон, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Одеса, Київ, Дніпро, Суми, Житомир, Черкаси, Сєвєродонецьк, Вінниця, Чернігів, Кропивницький.

Прес-служба ДАБІ України

Також читайте