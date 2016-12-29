Дрогобич вдруге потрапив у Книгу рекордів України

У неділю, 8 січня, у Дрогобичі встановили рекорд України з наймасовішого виконання коляди “Різдвяний флешмоб”. Про це повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Майже 830 дрогобиччан заколядували на головній площі міста “Нова радість стала”. Таким чином вони підтримали ініціативу та зробили подарунок своєму місту – Дрогобич став володарем рекорду “Наймасовіша Різдвяна коляда”. Зазначимо, що місто вже вдруге потрапило у Книгу рекордів України (вперше за “Велику Гаївку”).

Прес-служба Львівської ОДА

Трускавецький вісник

Також читайте