Дрогобич врятує Синютка?

Як інформує наше власне джерело, 12 червня ввечері у Львові відбулася таємна зустріч з приводу вирішення проблеми накопичення сміття в Дрогобичі. Нагадаємо, що громада Брониці заблокувала в`їзд на сміттєзвалище, а чинна влада Дрогобича замість конструктивних переговорів з людьми намагалася залякувати їх і навіть натравила на броничан «тітушок». Проблема виникла через те, що на Броницю окрім дрогобицького сміття з дозволу дрогобицької влади почали завозити дуже багато сміття зі Львова. Жадібність згубила фраєра, і фраєр опинився по вуха у своїх нечистотах.

Результатом таємної зустрічі у Львові за участю голови Львівської ОДА Олега Синютки, представників влади міста Дрогобича, Дрогобицького району та села Брониця стало погодження візиту Олега Синютки до Брониці у п’ятницю, 15 червня. Голова Львівської ОДА категорично заборонив меру Дрогобича Т. Кучмі навіть появлятися на цій зустрічі у Брониці, оскільки броничани категорично не сприймають дрогобицького міського голову. Проте Дрогобич все ж буде представлений 15 червня громадськими активістами, яких делегують збори 14 червня. Саме завтра в Дрогобичі відбудеться Координаційна рада Блоку національно-демократичних сил Дрогобиччини, котра визначить кому саме озвучувати позицію Т. Кучми на миротворчій зустрічі в Брониці.

Не виключено, що саме Олегові Синютці за допомогою в.о. голови Дрогобицької РДА Віталія Скоропада та голови Дрогобицької районної ради Михайла Сікори вдасться посприяти розблокуванню Браницького сміттєзвалища задля очищення Дрогобича від сміття, в якому той потопає. Поки що Дрогобич возить частину свого сміття на звалище до Миколаєва, проте місцеві активісти погрожують заблокувати шлях дрогобицькому сміттю і там. Незважаючи на підвищення тарифу на вивезення сміття в Дрогобичі на 275% (орієнтовно з 9 грн. до 34 грн. для однієї людини), проблему сміття в Дрогобичі не вирішено, а влада міста виявилася безпорадною, невмілою і до того ж агресивною та небезпечною для власних мешканців, про що свідчить резонансне побиття мером міста Котермака громадського активіста, футбольного судді Ореста Загродського.

Перед виборами Президента та депутатів ВРУ, які пройдуть наступного року, вирішення сміттєвої кризи в Дрогобичі стало б для очільника ЛОДА Олега Синютки тим активом, який дозволить показати, що чинна влада на чолі з Блоком Петра Порошенка може вирішити будь-яку ситуацію, в яку міста та громади заводять невмілі політикани на місцях. Простий виборець навряд чи намагатиметься розплутати хитромудрий клубок причинно-наслідкових зв’язків сміттєвих криз та проблем Дрогобича. Людям легше повірити у принца на білому коні, який рятує принцесу, ніж у розіграний сценарій, коли той же ж «принц» сам підлаштував принцесі «Форт Буаяр».

Михайло Звіздар

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