Дрогобичани вибороли Кубок України зі спортивної акробатики

By  | 29.09.2017 | Filed under: Новини

19-22 вересня 2017 року в спортивному комплексі «Авангард» у місті Вінниці відбувся Кубок України зі спортивної акробатики серед дорослих.

Учні Дрогобицької ДЮСШ імені Івана Боберського на цих змаганнях були представлені  членами юніорської національної збірної команди України жіночою парою  у складі Табачинської Олександри-Марії (Дрогобицька гімназія), Пилип’як Юлії (ДДПУ, факультет фізичного виховання), які завоювали абсолютну перемогу, піднявшись на першу сходинку п’єдесталу та жіночою групою у складі Хамандяк Валерії (ЗОШ № 4), Шуптар Ганни-Тетяни (ЗОШ № 4), Білинської Оксани (ЗОШ № 2), які зайняли дев’яте місце.

Хочеться побажати нашим дівчатам таких впевнених виступів і на Чемпіонаті Європи, який відбудеться 16-23 жовтня 2017 року у місті Жешув (Республіка Польща).

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