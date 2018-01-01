Дрогобичани з Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики привезли 30 медалей

16-19 грудня 2017 року на Відкритому Всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики пам’яті ЗТУ О.Чернявого учні Дрогобицької ДЮСШ в кількості 36 спортсменів завоювали 16 золотих, 12 срібних та 2 бронзові медалі. У турнірі взяло участь понад 300 спортсменів з 16-ти міст України, а також з міст Тирасполя (Молдова) та Бендери (Придністров’я).

На урочистому відкритті змагань чемпіонки Європи жіноча пара Табачинська Олександра-Марія та Пилип’як Юлія виступили з показовими вправами та в програмі серед дорослих отримали золоті медалі та цінні подарунки.

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