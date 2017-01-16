Дрогобичанин скоїв ДТП, в якому загинула громадянка Польщі

By  | 26.01.2017 | Filed under: Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 25 січня о 15.05 на автодорозі “Львів – Краковець” поблизу с. Тернавиця Яворівського району водій вантажного автомобіля “Вольво” із причіпом «Когель», 1992 року народження, житель м. Дрогобич, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із автомобілем “Renault Scenic”, водій – 1975 року народження, житель с. Залуччя-Горішне, Івано-Франківська область, Снятинський район. Внаслідок ДТП водій автомобіля “Renault Scenic”, отримав травму, та після огляду, відпущений додому. Пасажирка автомобіля “Renault Scenic” 1987 року народження, жителька с. Залуччя-Горішне, Івано-Франківська область, Снятинський район госпіталізована в травматологічне відділення Новояворівської РЛ. Натомість інша пасажирка автівки, 1963 року народження, громадянка Республіки Польща, жителька м. Вроцлав, від отриманих травм померла на місці події. Тіло загиблої доправлено в морг Новояворівської РЛ.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені, причини події з`ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу кухаря
    16.01.2017 | 15:33

    Ресторан «Оскар» (м. Трускавець) запрошує на роботу кухаря. Довідки за тел. (03247) 6-66-01. Трускавецький вісник Також читайтеУ Трускавці пройде вечір пам`яті Кузьми Скрябіна (0)Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником (0)Оголошення про набір учнів в перші класи (0)Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу (0)

  • Оголошення про набір учнів в перші класи
    13.01.2017 | 13:02

    СШ № 3 м. Трускавця оголошує набір учнів в перші класи. Вчителі-класоводи Тимчук Л.І. та Кропивницька Л.М. проведуть перше заняття з майбутніми першокласниками 23 лютого 2017 року. Трускавецький вісник Також читайтеУ Трускавці пройде вечір пам`яті Кузьми Скрябіна (0)Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником (0)Запрошуємо на роботу кухаря (0)Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви