Дрогобичанин скоїв ДТП, в якому загинула громадянка Польщі

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 25 січня о 15.05 на автодорозі “Львів – Краковець” поблизу с. Тернавиця Яворівського району водій вантажного автомобіля “Вольво” із причіпом «Когель», 1992 року народження, житель м. Дрогобич, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із автомобілем “Renault Scenic”, водій – 1975 року народження, житель с. Залуччя-Горішне, Івано-Франківська область, Снятинський район. Внаслідок ДТП водій автомобіля “Renault Scenic”, отримав травму, та після огляду, відпущений додому. Пасажирка автомобіля “Renault Scenic” 1987 року народження, жителька с. Залуччя-Горішне, Івано-Франківська область, Снятинський район госпіталізована в травматологічне відділення Новояворівської РЛ. Натомість інша пасажирка автівки, 1963 року народження, громадянка Республіки Польща, жителька м. Вроцлав, від отриманих травм померла на місці події. Тіло загиблої доправлено в морг Новояворівської РЛ.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені, причини події з`ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Трускавецький вісник

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