Дрогобиччина готується до вшанування 128-х роковин народження Андрія Мельника

By  | 27.11.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, у вівторок, 27 листопада, заступник голови райдержадміністрації Володимир Ханас провів робочу нараду з підготовки до відзначення 128-роковин народження відомого українського військово-політичного діяча Андрія Мельника. За участю старшого наукового працівника музею “Дрогобиччина” Марії Головкевич, яка протягом тривалого часу займається увічненням пам’яті Андрія Мельника, працівників райдержадміністрації відбулося узгодження дати та плану проведення урочистостей.

Вирішено, що панахида та урочисте віче відбудеться на малій батьківщині Андрія Мельника в с. Воля Якубова у день його народження — 12 грудня. Заходи проходитимуть біля Меморіалу Андрію Мельнику у Волі Якубовій.

Слід нагадати, що в музеї “Дрогобиччина” для відвідувачів відчинена постійно діюча меморіальна кімната Андрія Мельника. Також, з нагоди його роковин на Дрогобиччині буде експонуватися ще одна виставка, присвячена нашому славетному краянину. Про місце її розташування буде повідомлено додатково.

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