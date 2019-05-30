Дрогобиччина, вибори до ВРУ: основні гравці ще не названі

Менш ніж два місяці залишилося до позачергових парламентських виборів. В розпал літнього сезону у липні Україна обиратиме депутатів найвищого законодавчого органу країни. Як це традиційно в нас буває, поки ще достеменно не відомо правил, за якими відбуватимуться вибори, адже законопроекти, внесені президентом Володимиром Зеленським, були провалені діючими депутатами ВРУ.

Так чи інакше, а регіони готуються до виборів: проходять консультації, активізуються діючі депутати та колишні претенденти, мобілізуються партії, піднімається престиж журналістів та політтехнологів. І хоча основні гравці офіційно стануть відомі аж в червні, та вже є певна інформація про те, хто ж пробуватиме свої сили в політичному багатобор`ї на округах.

Що стосується Дрогобицького виборчого округу № 121, то вже відомо як мінімум три прізвища кандидатів, котрі будуть підтримані тими чи іншими політичними силами.

Насамперед слід назвати діючого депутата від Дрогобиччини Богдана Матківського. Уродженець Трускавця, воїн АТО Богдан Миронович Матківський в політику пішов у 2014 році – і одразу ж переміг своїх конкурентів в боротьбі за мандат народного депутата. П’ять років тому Богдан Матківський ішов на вибори від політичної партії «Громадський рух «Народний контроль», проте тепер ця політсила планує йти на вибори спільно з «Громадянською позицією» Анатолія Гриценка. Тож Богдан Матківський найімовірніше стартуватиме саме як висуванець політсили Гриценка. Очевидно, дрогобицькі міські осередки «Народного контролю» та «Громадянської позиції» змушені будуть закопати сокиру війни, щоб їхній спільний кандидат переміг.

Зовсім несподівано серед претендентів на посаду нардепа від Дрогобиччини почали називати прізвище Любомира Сікори. Любомир Миколайович Сікора – рідний брат теперішнього голови Дрогобицької районної ради Михайла Сікори (фракція «Народний рух України»). В попередньому скликанні (2010-2015) пан Любомир був депутатом райради від «Народного фронту» Арсенія Яцценюка. Щоправда, його не дуже добре знають в містах Бориславі, Трускавці та Стебнику, проте в Дрогобичі та селах району брати Сікори відомі досить добре. Якщо НРУ висуне Любомира Сікору кандидатом в народні депутати, то вибори нудними не будуть. Голова етнологічного товариства «Бойківщина» та ініціатор заснування комунальної газети райради «Франковий край», Любомир Сікора є досить гострий на язик.

Зовсім несподівано було почути про те, що від Дрогобиччини планує балотуватися до українського парламенту колишній голова Дрогобицької РДА Максим Лісогор. Максим Едуардович Лісогор обіймав посаду очільника ДРДА близько року – з травня 2015-го по квітень 2016-го. Згодом Максима Лісогора було призначено головою Іванківської райдержадміністрації Київської області. За нашою власною інформацією Максим Лісогор може стартувати від Дрогобиччини як висуванець політичної сили Ігоря Смешка – партії «СІЧ» (розшифровується як «Сила і Честь»).

Інтригою залишається кого ж висуватиме до парламенту партія «Європейська солідарність» (Блок Петра Порошенка). Не виключено, що представляти Дрогобиччину в парламенті може забажати поки що чинний голова Львівської ОДА Олег Синютка. Проте є й інша інформація: що він все-таки отримає прохідне місце в партійних списках «ЄС».

Кандидувати може і Іван Матковський, котрий на виборах 2015-го зайняв друге місце. Тоді він балотувався від «Народного фронту», проте згодом його політичні шляхи з цією політсилою розійшлися. До речі, Іван Матковський – так само як і Любомир Сікора – теж був депутатом Дрогобицької районної ради, теж від «Народного фронту», і в тій же каденції (2010-2015). Але якщо пан Сікора йтиме від НРУ, то пан Матковський може спробувати заручитися підтримкою партії «ВО «Батьківщина» чи якоїсь іншої.

Навряд чи плутатиме карти головним кандидатам Михайло Задорожний, хоча саме ця людина могла б стати найкращим лобістом нашого краю у ВРУ. Приклад активної роботи Михайла Леоновича Задорожного в обласній раді (кілька скликань) та його величезний досвід міг би допомогти Дрогобиччині вирішити чимало проблем.

Активність вихідця з Дрогобиччини Ігоря Куруса в міжвиборчі періоди ніколи не припинялися, проте переважно була пов’язана з культурологічною діяльністю та популяризацією спадщини Івана Франка. На даний час інформація про можливу участь Ігоря Куруса у парламентських виборах від Дрогобиччини не підтверджена.

Своїх сил на цих виборах можуть спробувати від Дрогобицького краю також Роман Ілик (переможець виборів 2010-го, тепер працює в команді міністра охорони здоров`я Уляни Супрун), Олександр Чебаненко (діючий депутат Львівської обласної ради), Лев Грицак (міський голова Трускавця 2002-2006 та 2006-2010 рр.), Руслан Козир (міський голова Трускавця 2010-2015 рр.), Павло Барнацький, Ярослав Качмарик, Парасковія Дворянин, Любомир Зубач, Микола Лагодич, один з братів Дубневичів, та чимало інших. Адже кожен хоче попрацювати на благо народу, залишити свій добрий слід на багато майбутніх поколінь, золотими літерами викарбувати своє ім`я в історії якщо не всієї України, то хоча б в історії Дрогобиччини.

Та все ж головною інтригою залишається кого підтримають на позачергових парламентських виборах такі три провідні в регіоні партії як «Самопоміч», «Батьківщина» та «Свобода». Харизматичний кандидат від кожної з них мав би шанси не просто взяти участь у виборах, але й перемогти.

Ну а найбільшою інтригою є, звісно ж, кандидат від команди чинного президента України Володимира Зеленського, тобто від партії «Слуга народу», осередки якої в Галичині (в тому числі на Дрогобиччині) тільки-но формуються.

Володимир Ключак, фото з архіву «Трускавецького вісника»

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