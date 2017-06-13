Дрогобицька гімназія пікетує владу

Підтримувати бездоганну роботу такого елітного освітнього закладу в Дрогобичі як Дрогобицька гімназія ім. Богдана Лепкого – означає інвестувати гроші у своє майбутнє, майбутнє міста та України. Протистояння між гімназією та міською владою вилилося у пікети, які вчителі гімназії спільно з учнями та їх батьками провели 13 та 14 червня під стінами Дрогобицької міської ради. Свій протест виявив й директор гімназії Іван Лепкий – голодуванням.

У середу, 14 червня, в актовому залі керівництво гімназії провело прес-конференцію за участю представників місцевих ЗМІ, телеканалів «Перший західний» та «24 канал», вчителів гімназії. Іван Лепкий окреслив ситуацію, в якій зараз опинилася гімназія і наголосив, що зміни до Статуту гімназії були внесені міською радою незаконним шляхом, без попереднього обговорення в колективі, без погодження з батьками. Відтак на наступний навчальний рік знову не передбачене фінансування поділу класів при вивченні української літератури та математики, як це передбачено Статутом гімназії. Сьогодні з цього приводу розпочато судове провадження за позовом педколективу гімназії. Також Іван Лепкий повідомив, що останнім часом влада маніпулює громадською думкою, а правду називає неправдою.

Після прес-конференції колона протестантів рушила на площу Ринок, де під стінами ратуші провела черговий пікет. Вчителі гімназії через рупор висловили свою позицію, зачитали звернення до вчителів та директорів шкіл Дрогобича і Стебника щодо збереження статусу гімназії та захисту прав гімназистів, з проханням підтримати корпоративну єдність, не піддаватися на оманливі запевнення влади про обмеження прав освітніх закладів через потреби гімназії. Нагадуємо, поділ класів з таких предметів як математика та українська література в гімназії відіграє принципово важливе значення, адже з цих предметів випускники гімназії здають ЗНО.

Учасники акції скандували різні лозунги, звертались через рупор до депутатів, але ніхто з влади до протестантів не вийшов, окрім депутата міської ради, голови фракції «Громадянська позиція» Тараса Демка, який виявляє свою підтримку гімназії.

Відтак колона рушила до відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради, продовжила свою акцію під його стінами, але й там до протестантів ніхто не вийшов. Як повідомили у своїх закликах вчителі, вони продовжать пікетувати міську раду й надалі, а також вдадуться до голодування

Юрій Федчак (текст, фото, відео), газета «Гомін Галичини»

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