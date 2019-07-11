«Дрогобицька Голгофа» стане кінофільмом…

/Якщо вдасться зібрати додаткові кошти на екранізацію/

9 липня у музейній кімнаті Меморіального комплексу «Тюрма на Стрийській» відбулася пресконференція ініціативно-творчої групи, яка готується до зйомок художньо-документального фільму «Дрогобицька Голгофа».

З журналістами регіону поспілкувалися автор театральної п’єси, заслужений журналіст України Тарас Метик, директор Львівського академічного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича, заслужений діяч мистецтв України Микола Гнатенко, головний режисер театру і майбутнього фільму Олександр Король, ігумен отець Йосиф із храму св. Апостолів Петра і Павла, керівник ГО «Дрогобич – добрий дім» та автор написання проєкту Наталія Копичин.

Мета пресконференції – донести до якнайширшого кола мешканців Дрогобиччини про те, що найближчим часом розпочинаються зйомки художньо-документального фільму «Дрогобицька Голгофа», який розповідатиме про винищення духовенства УГКЦ та інтелігенції Західної України у період окупації московсько-більшовицькою владою у 1939-41 pp.

Нагадаємо, що 26 березня 2017 року відбулася прем’єра вистави «Дрогобицька Голгофа» у виконанні муздрамтеатру ім. Ю.Дрогобича. Ідея – о.Іван Паньків, автор сценарію – Тарас Метик, режисер-постановник – Олександр Король. Після прем’єри вистави спільно із управлінням Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ відділ освіти і відділ культури та мистецтв ДМР напрацювали заходи щодо донесення подій «Дрогобицької Голгофи» до населення краю і парафіян УГКЦ. Окрім виїзних вистав територією Західної України, зародилася ідея створення фільму. І цю ідею поступово почали втілювати в життя…

Проєкт зйомок фільму «Дрогобицька Голгофа» скерували на розгляд Департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА та на конкурс «Українського культурного фонду» у Києві щодо фінансування кінострічки. І якщо у столиці перемогти у конкурсі не вдалося, то у Львові дрогобичани отримали підтримку. З обласного бюджету на підготовку фільму мають виділити 70 тис грн. Однак цієї суми недостатньо, щоб зняти якісний продукт. За попередніми розрахунками, бракує ще 235 тисяч гривень. Тож ініціативна група звертається до всіх небайдужих з проханням про матеріальну допомогу. Це можуть бути не лише кошти, а й надання транспорту, пального, продуктів харчування для знімальної групи та акторів, поліграфічних послуг тощо.

Збір пожертв буде оголошено у храмах Дрогобиччини. Водночас долучитися до потрібної справи може кожен. Творча група фільму також закликає кандидатів у народні депутати та політичні партії підтримати проєкт.

Побудована на достовірних матеріалах, архівних документах, свідченнях очевидців «Дрогобицька Голгофа» змальовує страшну картину репресій 1939-1941 pp. на Західній Україні, зокрема, Дрогобичі, які чинили з мирним населенням московсько-більшовицькі окупанти. Інтелігенція, духовенство, робітники, селяни, школярі, студенти, люди різного віку, національностей, професій після вересня 1939 року стають «ворогами народу й держави», «шпигунами», «контрреволюціонерами», «бандитами», «шкідниками», «диверсантами», «куркулями» й опиняються в Дрогобицькій катівні на вулиці Стрийській, де розміщувалося обласне управління НКВД-КДБ (1939-1941, 1944-1959 рр). Головними героями фільму є закатовані священики УГКЦ Северіян, Віталій і Яким.

До команди проєкту залучили провідних спеціалістів із галузі кіноіндустрії (Борис Савченко, Дмитро Кошлань). Зйомки мають завершитися до середини жовтня ц.р. Вони відбуватимуться на відкритому просторі переважно у нічний час на теренах Дрогобиччини, сусідніх районів та у Львові. До проєкту будуть залучені львівські фахівці, які спеціалізуються на відтворенні історичних подій, а також музейники, архіваріуси, працівники ДСНС… Участь у зйомках візьмуть актори муздрамтеатру ім. Ю.Дрогобича.

Організатори пресконференції наголосили, що метою проєкту є: відтворення історичної дійсності окупації Галичини в період 1939-1944 рр., пізнання історії цього періоду та її осмислення в контексті сучасних подій; збереження пам’яті про невинно убієнних; пропагування християнської моралі, загальнолюдських цінностей, національно-патріотичне виховання; розвінчування міфу, який пропонує «русскій мір» та є спорідненим із ідеологією СРСР; пізнання міжнародною спільнотою історії України та подій періоду окупації московсько-комуністичною імперією.

Добровільні пожертви на створення кінострічки можна скерувати на розрахунковий рахунок: р/р 26001053760885 в AT КБ «Приватбанк», МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, ГО «Дрогобич – добрий дім» (на створення фільму «Дрогобицька Голгофа»), м.Дрогобич, вул. І.Франка,20.

Ярослав Грицик, газета «Галицька Зоря»

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