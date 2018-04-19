Дрогобицька міська рада купила мікроавтобус Hyundai бізнес-класу за 850 тис грн

By  | 19.04.2018 | Filed under: Новини

Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради 17 березня 2018 року підписав договір з ТОВ «Хюндай Центр Полтава» на закупівлю мікроавтобуса  Hyundai H-1 Business за 850 тис. грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, фірма передасть у власність виконавчому комітету темний мікроавтобус Hyundai H-1 2016 року випуску до 1 червня.

Дрогобицька міська рада придбала автомобіль у другій (із трьох) за вартістю комплектації. Відповідно додатково заплатила за аудіосистему, управління магнітолою на кермі, задній парктронік, додатковий обігрівач салону тощо.

Крім «Хюндай Центр Полтава», участь у торгах взяло київське ТОВ «Богдан Авто», чия пропозиція була на 100 грн дорожчою.

Полтавська фірма «Хюндай Центр Полтава» належить ТОВ «Інвест Торг» та ТОВ «СІО-А». Власниками «Інвест Торгу» є Анур Бєйсєбаєв та Наталія Гарнага, а власниками «СІО-А» − Тетяна Чистякова, Олег Гладковський та ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сова». Керівником «Хюндай Центр Полтава» з 2013 року є Олексій Теличко, який також керує полтавською фірмою «Автопланета-Моторс».

За 2018 рік фірма взяла участь у чотирьох тендерах, підписавши три договори на загальну суму 1,7 млн грн. Угоду з Дрогобицькою міською радою «Хюндай Центр Полтава» уклала вперше.

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