Дрогобицькі гирьовики – призери спортивних ігор Львівщини

By  | 24.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, в рамках програми ХХVІ спортивних ігор Львівщини в місті Городок 21 жовтня відбулися змагання, в яких взяли участь представники Дрогобицького району – головний спеціаліст з питань спорту Дрогобицької райдержадміністрації Олег Войтечко та багаторазовий переможець чемпіонатів України та Європи Андрій Лагуш.

Безперечним лідером серед учасників був наш земляк Андрій Лагуш – цьогорічний чемпіон України, який в черговий раз підтвердив своє звання на Чемпіонаті України в Полтаві, що відбулися на початку жовтня та якому не було рівних на цих змаганнях. Олег Войтенко натомість завоював срібло у своїй віковій категорії. Вітаємо наших краян з перемогою!

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