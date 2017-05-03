Дрогобицькі комунальники переплатили півмільйона за бітум через довідку російською мовою

Комунальне підприємство Дрогобицької міської ради «Комбінат міського господарства» 28 квітня уклало договір на поставку 250 тонн бітуму з ТОВ «Торговий дім «Атлантик» на суму 2,5 млн грн. Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro.

Вартість однієї тонни придбаного бітуму становить 9 800 грн. Це відповідає середньоринковій вартості будівельного матеріалу. Проте комунальному підприємству пропонували придбати його суттєво дешевше.

Заявки на участь у торгах подали загалом вісім підприємств. Пропозиції п’яти з них відхилили через невідповідність конкурсної документації, зокрема, через довідки російською мовою. Всі ці підприємства подали російською «паспорт якості на бітум 70/100» без перекладу українською мовою.

Варто зауважити, що всі ці пропозиції буди дешевшими від переможця. Наприклад, цінова пропозиція від ТОВ «Торговий дім «Біол» складала 1,95 млн грн – 7 800 грн за тонну. Тобто на півмільйона гривень дешевше, ніж у переможця.

Власником ТОВ «Торговий дім «Атлантик» є Олександр Боднар з Києва.

Наші Гроші. Львів

Трускавецький вісник

Також читайте