Дрогобицькі комунальники переплатили півмільйона за бітум через довідку російською мовою

By  | 04.05.2017 | Filed under: Новини

Комунальне підприємство Дрогобицької міської ради «Комбінат міського господарства» 28 квітня уклало договір на поставку 250 тонн бітуму з ТОВ «Торговий дім «Атлантик» на суму 2,5 млн грн. Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro.

Вартість однієї тонни придбаного бітуму становить 9 800 грн. Це відповідає середньоринковій вартості будівельного матеріалу. Проте комунальному підприємству пропонували придбати його суттєво дешевше.

Заявки на участь у торгах подали загалом вісім підприємств. Пропозиції п’яти з них відхилили через невідповідність конкурсної документації, зокрема, через довідки російською мовою. Всі ці підприємства подали російською «паспорт якості на бітум 70/100» без перекладу українською мовою.

Варто зауважити, що всі ці пропозиції буди дешевшими від переможця. Наприклад, цінова пропозиція від ТОВ «Торговий дім «Біол» складала 1,95 млн грн – 7 800 грн за тонну. Тобто на півмільйона гривень дешевше, ніж у  переможця.

Власником ТОВ «Торговий дім «Атлантик» є Олександр Боднар з Києва.

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