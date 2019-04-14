Дрогобицькі поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки посилок у Стебнику

By  | 13.05.2019 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 6 травня надійшло повідомлення від 42-річного керівника одного з поштових підприємств у Стебнику. За словами заявника, вночі з приміщення, де зберігалися поштові відправлення було викрадено посилки. Кількість викраденого та сума завданих збитків встановлюється.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці зловмисник проник у приміщення, розібравши частину цегляної стіни. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Речові докази у нього вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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