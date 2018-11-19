Дрогобицькі поліцейські взяли під арешт рецидивіста

В Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Стебник із електроопор викрадено 170 метрів кабелю телефонного зв’язку.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 19-річний місцевий мешканець. Під час досудового розслідування було також з’ясовано, що загалом він причетний до скоєння 15 крадіжок, з них 6 – з магазинів, ще 9 епізодів – крадіжки кабелю телефонного зв’язку. Усі ці кримінальні правопорушення зловмисник вчиняв, перебуваючи під домашнім арештом, накладеним на нього судом за скоєння грабежу.

Зараз зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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