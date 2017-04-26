Дрогобицькі правоохоронці оголосили про підозру у скоєнні грабежів та крадіжок вже засудженому зловмиснику

By  | 28.04.2017 | Filed under: Новини

Працівники Дрогобицького відділу поліції довели причетність двічі судимого 24-річного місцевого мешканця до двох грабежів та трьох крадіжок з магазинів та супермаркетів міста, скоєних ним у той час, коли він перебував під домашнім арештом. Крім того правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння ще п’ятьох майнових злочинів.

«На початку квітня цього року зловмисника було втретє засуджено на три роки позбавлення волі за скоєння крадіжок та грабежів з магазинів та супермаркетів Дрогобича. Маючи місяць часу на подання апеляції і перебуваючи під домашнім арештом, зловмисник продовжував скоювати злочини, зараз він перебуває під вартою», – розповів заступник начальника Дрогобицького відділу поліції підполковник поліції Олег Наливайко.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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