Дрогобицькі правоохоронці викрили зловмисника, який пограбував перехожого

В Дрогобицький відділ поліції 24 червня надійшла заява від 40-річного місцевого мешканця. За словами потерпілого, на вулиці Грушевського у райцентрі на нього напав незнайомий чоловік, повалив на землю та відібрав банківську картку і паспорт громадянина України.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 30-річний житель міста Борислав. Речові докази у нього вилучені.

За рішенням суду зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів за ч.2 ст.186 (грабіж) та ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Також читайте