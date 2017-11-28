Дрогобицького перевізника оштрафували на 1 млн 664 тис грн

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, наприкінці жовтня Головне управління Держпраці у Львівській області провело інспекційне відвідування дрогобицького товариства з обмеженою відповідальністю, що займається пасажирськими перевезеннями.

Під час інспекції було виявлено порушення щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці щодо 52 працівників товариства. Зокрема, працівникам не провели індексацію грошових доходів, доплат за роботу у нічний час та святкові дні.

Відтак, Головним управлінням Держпраці у Львівській області, на підставі абзацу 4 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України, тобто за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, перевізника-порушника оштрафували на 1 млн 664 тис. грн.

З початку року на Львівщині за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці Головним управлінням застосовано 11 фінсанкцій на загальну суму 2 592 тис. грн.

Головне управління Держпраці у Львівській області вкотре закликає роботодавців дотримуватись вимог законодавства про працю та оплату праці.

Також читайте